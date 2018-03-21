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Бетонные плиты упали на дорогу и спровоцировали ДТП
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Бетонные плиты упали на дорогу и спровоцировали ДТП 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с сайта Politeka.netБетонные плиты упали на дорогу и спровоцировали ДТПАвария произошла на 2-м километре автодороги Кстово-Дальнее Константиново. В отделе пропаганды областного Управления Госавтоинспекции сообщили, что за рулём «Исузу» был водитель 49 лет. Почему произошло падение груза, сейчас выясняется.
В оказавшиеся на дороге бетонные плиты врезались «КИА» и «Сузуки». Водитель последней пострадал: у 54-летнего мужчины ушиб головы. Ему оказали медпомощь на месте. Госпитализация, к счастью, не потребовалась.
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