Бетонные плиты упали на дорогу и спровоцировали ДТП

Фото с сайта Politeka.netБетонные плиты упали на дорогу и спровоцировали ДТПАвария произошла на 2-м километре автодороги Кстово-Дальнее Константиново. В отделе пропаганды областного Управления Госавтоинспекции сообщили, что за рулём «Исузу» был водитель 49 лет. Почему произошло падение груза, сейчас выясняется.

В оказавшиеся на дороге бетонные плиты врезались «КИА» и «Сузуки». Водитель последней пострадал: у 54-летнего мужчины ушиб головы. Ему оказали медпомощь на месте. Госпитализация, к счастью, не потребовалась.