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В Калининградской области началась охота за нелегальными перевозчиками
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В Калининградской области началась охота за нелегальными перевозчиками 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Рейды сотрудников Госавтоинспекции нужны, чтобы убрать с региональных трасс водителей, которые финансовую выгоду ставят выше безопасности пассажиров.
Константин Морозов, корреспондент:
— Сейчас мы вместе с сотрудниками ГИБДД находимся в рейде, где выявляем нелегальных перевозчиков. Они чаще всего ездят на Южный вокзал в поиске пассажиров.
Пока серьезных нарушений не выявлено. Возможно, горько шутят инспекторы, потому что сарафанное радио среди перевозчиков работает отменно. И о грядущих проверках просто узнали. Внимание уделяют и легальным маршрутам — ведь даже там не всегда соблюдаются элементарные меры предосторожности.
Во время предыдущего рейда, было зафиксировано более 5 тысяч нарушений. Самые распространённые: плохое техническое состояние машин и отсутствие ремней безопасности. Водители, работающие законно, осуждают своих нелегальных коллег.
Владимир, водитель:
— Они медика не проходят, ничего, а мы медика проходим. А это правда, что для них главное деньги? Я думаю, да! Сколько аварийных ситуаций происходит, сколько всего!
Сейчас нелегальных перевозчиков стало меньше. Сотрудники ГИБДД рассказывают, после случившегося в сентябре прошлого года трагического случая под Гвардейском, где погибло 7 человек, часть водителей продали свои машины. Остальные спустя некоторое время вновь вышли на линию.
Дмитрий Пахомкин, старший инспектор дорожной патрульной службы регионального ГИБДД:
— Водители, которые нелегально возят пассажиров, они никак не контролируются, и мы знаем, есть факты ДТП, когда гибнут люди, когда в конструкцию транспортного средства вносится изменение, поэтому будем выявлять, пресекать и их станет гораздо меньше и будем стараться, чтобы не стало таких водителей.
Сотрудники ГИБДД будут охотиться за нелегальными перевозчиками по всей области. Рейды продолжатся и в апреле.
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