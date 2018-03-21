В Кузнецке два водителя попали в больницу из-за ДТП 

В городе Кузнецк Пензенской области пострадали люди из-за столкновения двух легковых автомобилей.
По предварительным данным, 20 марта в 08:25 на улице Строителей, 87 проезжую часть не поделили иномарка «ШКОДА ОКТАВИЯ», за рулем которой находилась 42-летняя автоледи, и отечественный «ВАЗ -21043», которым управлял 58-летний мужчина.
«В результате аварии водитель иномарки и водитель «ВАЗ-21043» получили травмы и были доставлены в больницу на карете скорой помощи. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.