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В Кузнецке два водителя попали в больницу из-за ДТП
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В Кузнецке два водителя попали в больницу из-за ДТП 

PNZdrive 2 часа назад
В городе Кузнецк Пензенской области пострадали люди из-за столкновения двух легковых автомобилей.
По предварительным данным, 20 марта в 08:25 на улице Строителей, 87 проезжую часть не поделили иномарка «ШКОДА ОКТАВИЯ», за рулем которой находилась 42-летняя автоледи, и отечественный «ВАЗ -21043», которым управлял 58-летний мужчина.
«В результате аварии водитель иномарки и водитель «ВАЗ-21043» получили травмы и были доставлены в больницу на карете скорой помощи. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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