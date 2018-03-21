В Кузнецке два водителя попали в больницу из-за ДТП

По предварительным данным, 20 марта в 08:25 на улице Строителей, 87 проезжую часть не поделили иномарка «ШКОДА ОКТАВИЯ», за рулем которой находилась 42-летняя автоледи, и отечественный «ВАЗ -21043», которым управлял 58-летний мужчина.