В центре Липецка столкнулись четыре легковушки

Утром 20 марта в центре Липецка столкнулись четыре легковушки, сообщила пресс-служба регионального МВД

На улице Фрунзе 49-летний водитель Lada Granta врезался сначала в Volkswagen, за рулем которого был 35-летний мужчина. После этого произошло столкновение с Lada Kalina под управлением 30-летнего водителя и ВАЗ-21 под управлением 66-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель Lada Granta.

Ещё одно ДТП случилось в этот день в Лебедяни. Утром на улице Ленина 36-летний водитель иномарки Nissan сбил четырёхлетнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил незначительные травмы.