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В центре Липецка столкнулись четыре легковушки
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В центре Липецка столкнулись четыре легковушки 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Утром 20 марта в центре Липецка столкнулись четыре легковушки, сообщила пресс-служба регионального МВД.
На улице Фрунзе 49-летний водитель Lada Granta врезался сначала в Volkswagen, за рулем которого был 35-летний мужчина. После этого произошло столкновение с Lada Kalina под управлением 30-летнего водителя и ВАЗ-21 под управлением 66-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель Lada Granta.
Ещё одно ДТП случилось в этот день в Лебедяни. Утром на улице Ленина 36-летний водитель иномарки Nissan сбил четырёхлетнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил незначительные травмы.
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