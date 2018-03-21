СМИ поймали Леонида Слуцкого на очередном нарушении ПДД в Москве 

Автомобиль Mercedes S-класса председателя Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого нарушил ПДД в Москве.Life опубликовал видео на котором видно, как автомобиль Mercedes с номером С700МР77 движется по выделенной полосе на Кутузовском проспекте ЗАО Москвы. Таким образом, как пишет портал, парламентарий объезжал пробку.8 марта оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о Леониде Слуцком, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к журналисткам. По его данным, член ЛДПР владеет несколькими автомобилями, в том числе Mercedes S-класса с номером С700МР77. С июня 2017 года этот автомобиль получил 835 штрафов. «Оговорюсь, Слуцкий ездит с водителем, но понятное дело, что водитель едет так, как просит его шеф — особо важный пассажир с неприкосновенностью, — написал Навальный. — Он ВООБЩЕ просто ПОЛНОСТЬЮ игнорирует правила дорожного движения. ВСЕ». Ранее Sobesednik.ru писал, что не позднее 22 марта комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики проведёт закрытое заседание, на котором обсудят ситуацию вокруг обвинённого в харассменте Слуцкого.