Ещё
СМИ поймали Леонида Слуцкого на очередном нарушении ПДД в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ поймали Леонида Слуцкого на очередном нарушении ПДД в Москве 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Автомобиль Mercedes S-класса председателя Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого нарушил ПДД в Москве.Life опубликовал видео на котором видно, как автомобиль Mercedes с номером С700МР77 движется по выделенной полосе на Кутузовском проспекте ЗАО Москвы. Таким образом, как пишет портал, парламентарий объезжал пробку.8 марта оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о Леониде Слуцком, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к журналисткам. По его данным, член ЛДПР владеет несколькими автомобилями, в том числе Mercedes S-класса с номером С700МР77. С июня 2017 года этот автомобиль получил 835 штрафов. «Оговорюсь, Слуцкий ездит с водителем, но понятное дело, что водитель едет так, как просит его шеф — особо важный пассажир с неприкосновенностью, — написал Навальный. — Он ВООБЩЕ просто ПОЛНОСТЬЮ игнорирует правила дорожного движения. ВСЕ». Ранее Sobesednik.ru писал, что не позднее 22 марта комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики проведёт закрытое заседание, на котором обсудят ситуацию вокруг обвинённого в харассменте Слуцкого.
ИД «Собеседник»: последние новости
Перевернувшаяся фура с прицепом вызвала затор на Дмитровском шоссе Водителей в РФ обязали надевать светоотражатели при выезде из города Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на Ленинградском шоссе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»42
Россия закрыла границу для грузов с Украины132
Пенсии россиян будут считать по-новому115
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ54
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение