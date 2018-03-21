СМИ поймали Леонида Слуцкого на очередном нарушении ПДД в Москве 

ИД «Собеседник»: последние новости

Перевернувшаяся фура с прицепом вызвала затор на Дмитровском шоссе

Водителей в РФ обязали надевать светоотражатели при выезде из города

Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на Ленинградском шоссе