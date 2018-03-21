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Житель Чебаркуля заподозрил мачеху в махинации с наследством
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Житель Чебаркуля заподозрил мачеху в махинации с наследством 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Житель Чебаркуля заподозрил мачеху в незаконной продаже иномарки, которая полагалась ему в качестве наследства от отца, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления ФССП России.
Будучи ещё живым, отец обещал, что его автомобиль Ford Focus перейдёт к сыну по наследству. Однако после похорон выяснилось, что машина была продана незадолго до смерти мужчины. Её новым владельцем оказалась приятельница жены покойного. Причём инормарка 2011 года производства была продана за символические 100 тыс. рублей. В результате наследник усомнился в честности сделки.
«Он заподозрил, что предприимчивая мачеха подделала подпись мужа и продала машину самой себе, а затем своей подруге, — отмечают судебные приставы. — Женщина пыталась убедить его в легитимности сделки, но тот ей не поверил. Тогда мужчина обратился в суд, который до конца процесса постановил арестовать автомобиль ради сохранности транспортного средства».
Однако новая хозяйка авто решила обмануть приставов, играя в молчанку и спрятав авто. Спустя некоторое время его всё же удалось найти на стоянке возле места работы злоумышленницы. Выйти к приставам женщина не соизволила, зато заявила в полицию об угоне. Но там уже знали о судебном производстве и не стали препятствовать эвакуации иномарки. В дальнейшем, если суд признает сделку недействительной, а сейчас взыскатель ждет результаты почерковедческой экспертизы, то автомобиль будет передан его новому владельцу — наследнику.
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