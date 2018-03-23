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Ледяная глыба упала на ребенка с крыши гостиницы под Ярославлем
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Ледяная глыба упала на ребенка с крыши гостиницы под Ярославлем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Следственные органы начали проверку после того, как с крыши гостиницы в городе Углич (Ярославская область) ледяная глыба упала на шестилетнего мальчика, он доставлен в больницу, сообщило СУСК РФ по региону в пятницу.
"В больницу города Углича 22 марта 2018 года был доставлен 6-летний мальчик с травмами, полученными в результате схода льда с крыши гостиницы «Успенская». Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, его жизнь вне опасности", — говорится в сообщении.
По факту произошедшего начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует ведомство.
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