Ледяная глыба упала на ребенка с крыши гостиницы под Ярославлем

"В больницу города Углича 22 марта 2018 года был доставлен 6-летний мальчик с травмами, полученными в результате схода льда с крыши гостиницы «Успенская». Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, его жизнь вне опасности", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует ведомство.