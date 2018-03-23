Схема движения транспорта в Выхино-Жулебино изменена по 31 марта из-за закрытия трех станций метро

Схема движения автотранспорта в районе Выхино-Жулебино изменена по 31 марта 2018 г. в связи с временным закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что с 24 марта по 30 марта для присоединения Кожуховской ветки будет временно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Выхино» и «Котельники». В связи с этим в районе Выхино-Жулебино изменится схема движения автотранспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Изменения в схеме движения будут действовать с 23 марта по 31 марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс изменена организация дорожного движения, а также введены временные обособленные выделенные полосы на участках: Рязанского проспекта (от ул. Хлобыстова до МКАД); Лермонтовского проспекта (от МКАД до дублера Лермонтовского проспекта в оба направления); ул. Саранской (от д. 8 до ул. Генерала Кузнецова); дублера Новорязанского шоссе (при движении из области на всем протяжении, при движении из центра до ул. Генерала Кузнецова); Новорязанского шоссе (от МКАД до съезда/выезда на дублер в оба направления); Волгоградского проспекта (от МКАД до ул. Зеленодольская в оба направления); ул. Жигулевской (от выезда с ОРП до дублера Волгоградского проспекта).

Помимо этого, введен запрет на движение автомобилей: на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты (с 6:30 до 21:30 ежедневно); на съезде с (выезде на) МКАД на © территорию (-ии) ТЦ «Садовод»; по ул. Хлобыстова (от ТПУ «Выхино» до Рязанского проспекта в оба направления); по дублеру Рязанского проспекта (от д. 105, стр. 5 до ул. Хлобыстова); по дублерам Лермонтовского проспекта (на всем протяжении в оба направления); по Хвалынскому бульвару (на всем протяжении в оба направления); по ул. Авиаконструктора Миля (от ул. Маршала Полубоярова до д. 24 в сторону ул. Генерала Кузнецова); по дублеру Новорязанского шоссе (при движении из области от съезда с Новорязанского шоссе до ул. Маршала Полубоярова в утренние часы); по дублеру Волгоградского проспекта (от Есенинского бульвара до ул. Жигулевская при движении в центр); по дублеру Волгоградского проспекта (от ул. Маршала Чуйкова до ул. Зеленодольская в область); по 4-му Вешняковскому проезду (от ул. Хлобыстова до ул. Вострухина).

Уточняется, что для приоритетного движения общественного транспорта введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах: на всем протяжении одностороннего участка ул. Вострухина; на участке ул. Генерала Кузнецова (от дублера ул. Авиаконструктора Миля до ул. Авиаконструктора Миля); ул. Авиаконструктора Миля (на участке от ул. Генерала Кузнецова до ул. Маршала Полубоярова); на участке ул. Маршала Полубоярова (от ул. Авиаконструктора Миля до ул. Привольная); Новорязанском шоссе (от МКАД до съезда/выезда на дублер в оба направления); на ул. Жигулевская (от выезда с ОРП до дублера Волгоградского проспекта).

«Кроме того, обращаем внимание автомобилистов и жителей района, что изменено направление движения транспорта на одностороннем участке ул. Вострухина. Движение здесь осуществляется от ул. Паперника в сторону ул. Хлобыстова. Также запрещается правый поворот с ул. Привольная на ул. Маршала Полубоярова», — поясняется в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на временные выделенные полосы на время изменений ограничен.

«Вместе с тем ЦОДД прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации на участках, прилегающих к закрытому участку Таганско-Краснопресненской линии. Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра — до 6:30, возвращения — после окончания вечернего часа пик (21:30)», — заключили в пресс-службе.