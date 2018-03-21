Полиция остановила нелегальную заказную маршрутку под Гатчиной

В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники ГУ МВД России в очередной раз проверили перевозчиков на соблюдение действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейд, направленный на выявление фактов нелегальных пассажирских перевозок, организовали и провели в Гатчинском районе сотрудники ГУ МВД совместно с УГИБДД по региону, ОМОН Росгвардии и представителями Ространснадзора

В ходе проверки инспекторами ГИБДД у дома 48 по Павловскому шоссе в поселке Покровское было остановлено заказное маршрутное такси, водитель которого осуществлял перевозку пассажиров по маршруту «метро Купчино — Царское село». Как выяснилось позже, перевозка осуществлялась с нарушениями законодательства. Сотрудники Ространснадзора и ГИБДД установили, что в салоне маршрутки находилось слишком много пассажиров, многие из которых стояли в проходе. Таким образом, нелегальный перевозчик был наказан «административкой» за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу.

Маршрутка была перемещена на спецстоянку.