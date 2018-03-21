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Мужчина и женщина насмерть замёрзли в поле на Южном Урале
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Мужчина и женщина насмерть замёрзли в поле на Южном Урале 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Следователи в Челябинской области устанавливают обстоятельства смерти мужчины и женщины, которых нашли замёрзшими в поле, сообщают в региональном следственном управлении.
Тела обнаружили вечером 20 марта недалеко от посёлка Кидышевский Верхнеуральского района. По данным следствия, погибшие были работниками фермерского хозяйства, расположенного в 10 км от посёлка. По предварительной версии, пара в состоянии алкогольного опьянения отправилась на ферму, но заблудилась.
«Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее в Челябинской области два человека едва не замёрзли в машине, отправившись на помощь другу-шутнику.
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