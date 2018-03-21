В Псковской области пропал петербуржец

Как пишут «Невские новости», в полицию обратилась жена пропавшего. По её словам, мужчина уехал в Псковскую область на рыбалку, но так и не вернулся.

Сообщается особая примета пропавшего — тату скорпиона на груди. У мужчины не было причин уходить из дома, в семье скандалов не было.