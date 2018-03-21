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В Псковской области пропал петербуржец
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В Псковской области пропал петербуржец 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишут «Невские новости», в полицию обратилась жена пропавшего. По её словам, мужчина уехал в Псковскую область на рыбалку, но так и не вернулся.
Сообщается особая примета пропавшего — тату скорпиона на груди. У мужчины не было причин уходить из дома, в семье скандалов не было.
Ранее в Петербурге пропал работник конструкторского бюро подводных лодок. Представители бюро обратились в полицию с заявлением о пропаже сотрудника. Специалист был в отпуске и должен был явиться на работу 23 числа. Задержка в один день насторожила представителей организации, так как пропавший занимал важную должность на предприятии.
Фото: архив ФедералПресс
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