Сотрудник компании «Газпром» пропал на рыбалке в Псковской области

Как стало известно, 37-летний мужчина уехал на рыбалку в Псковскую область из дома на улице Спирина в Петербурге 16 марта. Супруга петербуржца обратилась в полицию Красносельского района. По словам 42-летней женщины, ее муж уехал на рыбалку на своем автомобиле марки Mazda. До сих пор информации о его местонахождении нет. Супруга также отметила, что конфликтов в семье не было, и муж ранее не уходил из дома.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Отмечается, что у пропавшего мужчина есть татуировка на груди слева в виде скорпиона, сообщают «Невские новости».

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