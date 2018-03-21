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Сотрудник компании «Газпром» пропал на рыбалке в Псковской области
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Сотрудник компании «Газпром» пропал на рыбалке в Псковской области 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Псков, 21 марта. Житель Петербурга пропал на рыбалке в Псковской области. Мужчина является сотрудником компании «Газпром трансгаз».
Как стало известно, 37-летний мужчина уехал на рыбалку в Псковскую область из дома на улице Спирина в Петербурге 16 марта. Супруга петербуржца обратилась в полицию Красносельского района. По словам 42-летней женщины, ее муж уехал на рыбалку на своем автомобиле марки Mazda. До сих пор информации о его местонахождении нет. Супруга также отметила, что конфликтов в семье не было, и муж ранее не уходил из дома.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Отмечается, что у пропавшего мужчина есть татуировка на груди слева в виде скорпиона, сообщают «Невские новости».
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