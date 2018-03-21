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Эксперимент над ярославскими водителями: светофоры сами будут решать, какой сигнал включить
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Эксперимент над ярославскими водителями: светофоры сами будут решать, какой сигнал включить 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
В Ярославской области появятся «умные» светофор». То есть такие светофоры, которые будут переключаться сами в зависимости от дорожной ситуации. Первым городом, где внедрят новейшие технологии, стал Рыбинск.
— Проект финансирует корпорация Ростех без привлечения бюджетных средств. Светофоры будут менять режим работы благодаря датчикам, «вшитым» под асфальт и считающим автомобильный трафик. На двух перекрестках — на пересечении улицы Свободы с улицей Герцена и проспектом Ленина — уже установлены светофоры нового поколения. «Умными» светильниками оборудована Набережная, — пояснили в правительстве Ярославской области.
Чиновники пообещали, что в Ярославле «умные» светофоры появятся уже в мае.
— Сейчас в городе системы уличного освещения и управления дорожным движением не отвечают современным реалиям и требуют серьезной модернизации. В частности, в столице региона остро стоит проблема загруженности дорог и автомобильных пробок. В очередной раз это доказала ситуация, произошедшая в конце февраля на Московском проспекте, — сказал губернатор области Дмитрий Миронов.
Вместе с новыми светофорами установят и камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их планируют поставить на пяти самых аварийно-опасных местах в области. Комплексы смогут определять факты нарушений скоростного режима, непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора, езду транспортных средств по обочине и выезд на полосу встречного движения.
Эксперименты над ярославскими водителями уже ставили. И они не увенчались успехом. В феврале на Московском проспекте настраивали «зелёную волну». Из-за этого целый район встал в гигантскую пробку.
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