На рабочих упала пустая цистерна: подробности трагедии на железной дороге 

В Сызранском линейном отделе МВД на транспорте рассказали о деталях происшествия 20 марта на территории вагонно-ремонтного депо.
Около 15:00 три железнодорожника работали на воздушной магистрали вблизи железнодорожных путей.
— В это время по 7 пути следовали грузовые вагоны, два из которых сошли с рельсов. Один из вагонов — пустая цистерна — накренился и придавил двух рабочих к железобетонному забору. От полученных травм мужчины скончались на месте. Один из погибших был мастером, второй — слесарем-ремонтником. Оба были местными жителями, каждому было по 40 лет. В момент происшествия третий рабочий находился на другом конце воздушной магистрали примерно в 50 метрах от места трагедии. Он не пострадал, — сообщили 63.ru сотрудники транспортной полиции Сызрани, которые работали на месте трагедии.