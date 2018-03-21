ГИБДД Саратова: с начала года в ДТП погибли три пешехода

Госавтоинспекцией Саратова сообщает о 80 пострадавших и трёх погибших пешеходах на улицах города с начала 2018 года, статистику распространила в СМИ пресс-служба ведомства.

Полицейские проводят профилактические мероприятия, а также рейды «Пешеход. Пешеходный переход» в период с 19 по 20 марта 2018 год инспекторы выявили 157 правонарушений, чаще всего саратовцы не уступают дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом, зафиксировано 86 нарушений, но сами пешеходы тоже нарушают правила дорожного движения и переходят проезжую часть в неположенном месте— 71 нарушений.