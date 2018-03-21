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Легковушка встала на крышу после массовоого ДТП на МКАД
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Легковушка встала на крышу после массовоого ДТП на МКАД 

Рамблер 2 часа назад
На шестом километре МКАД возле съезда на улицу Старостина около 7 утра 21 марта произошло страшное ДТП. Водитель фургона попытался перестроиться в левый ряд, не увидев, что в соседней полосе двигается кроссовер. Его водитель увеличил скорость, попытавшись опередить фургон, но задел отбойник, а потом и фургон. В фургон врезался шедший позади грузовик, а кроссовер влетел в легковую машину, которая сильно толкнула находившуюся рядом другую легковушку, перевернув её на крышу. На место аварии прибыла скорая и увезла кого-то из пострадавших. О числе жертв пока ничего нет данных.
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