Легковушка встала на крышу после массовоого ДТП на МКАД

На шестом километре МКАД возле съезда на улицу Старостина около 7 утра 21 марта произошло страшное ДТП. Водитель фургона попытался перестроиться в левый ряд, не увидев, что в соседней полосе двигается кроссовер. Его водитель увеличил скорость, попытавшись опередить фургон, но задел отбойник, а потом и фургон. В фургон врезался шедший позади грузовик, а кроссовер влетел в легковую машину, которая сильно толкнула находившуюся рядом другую легковушку, перевернув её на крышу. На место аварии прибыла скорая и увезла кого-то из пострадавших. О числе жертв пока ничего нет данных.