Водитель сбил девочку, а потом переставил авто. ГИБДД ищет очевидцев

ГИБДД Казани ищет очевидцев ДТП, которое произошло вчера у дома №47а по улице Дубравная. Водитель ВАЗ-21140 сбил 9-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Инцидент произошел в 15:35. По предварительным данным, автомобилист не уступил дорогу ребенку. После наезда водитель переставил машину (убрал ее с места происшествия). Девочка госпитализирована.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев по телефонам 5-333-819 или 5-333-848.

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