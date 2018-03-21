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Водитель сбил девочку, а потом переставил авто. ГИБДД ищет очевидцев
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Водитель сбил девочку, а потом переставил авто. ГИБДД ищет очевидцев 

Казанский Портал 2 часа назад
ГИБДД Казани ищет очевидцев ДТП, которое произошло вчера у дома №47а по улице Дубравная. Водитель ВАЗ-21140 сбил 9-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Инцидент произошел в 15:35. По предварительным данным, автомобилист не уступил дорогу ребенку. После наезда водитель переставил машину (убрал ее с места происшествия). Девочка госпитализирована.
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев по телефонам 5-333-819 или 5-333-848.
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