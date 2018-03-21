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«Упустила» ребенка — мать устроившей стрельбу в школе под Курганом девочки
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«Упустила» ребенка — мать устроившей стрельбу в школе под Курганом девочки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В местной полиции сообщили «Звезде», что пострадавшие отделались синяками, ссадинами и ушибами.
В городе Щадринске в Курганской области 13-летняя девочка открыла стрельбу по ученикам седьмого класса из пневматического пистолета своего отца. В результате ЧП пострадали семь человек.
В местной полиции сообщили «Звезде», что пострадавшие отделались синяками, ссадинами и ушибами.
В причинах произошедшего сейчас разбирается следствие. Между тем мать девочки рассказала журналистам, что винит во всем себя, поскольку она «упустила» момент воспитания ребенка.
Женщина, которую цитирует канал «360», уточнила, что воспитывает девочку одна без отца и сейчас ее дочь переживает так называемый переходный возраст. Она добавила, что пообщаться с дочерью после происшествия ей пока не удалось.
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