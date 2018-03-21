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Водителя признают пьяным за 0,3 грамма спирта
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Водителя признают пьяным за 0,3 грамма спирта 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови, передает РИА «Новости».
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Самые нелепые ДТП  «Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови», — говорится в материалах правительственного законопроекта.
При этом не изменяется ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем — 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.
Ранее сообщалось, что в 2017 году по вине пьяных водителей на российских дорогах погибли 4647 человек, что на 4,2% меньше, чем годом ранее. Общее количество ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения при этом снизилось на 3,4% (16 265), а число раненых — на 3,8% (22 049).
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