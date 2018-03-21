В Славянском районе пешеход попал под колеса «Калины» и пострадал

Авария произошла вчера на автодороге «х. Бараниковский — х. Семисводный — ст-ца Анастасиевская».

За рулем «ВАЗ 11183» ехал 34-летний мужчина. Было около 10 вечера, темно. В это же время проезжую часть пытался преодолеть пешеход. На его одежде не было каких-либо светоотражающих элементов. В итоге водитель допустил наезд на человека.