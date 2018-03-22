Автобус сбил девушку возле станции метро «Буревестник»

Автобус, следовавший по маршруту № 90, сбил 20-летнюю девушку возле станции метро «Буревестник» в Нижнем Новгороде в Московском районе. Инцидент произошел в 7.30 в среду, 21 марта, на Сормовском шоссе. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

58-летний водитель за рулем ЛиАЗа наехал на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадавшая девушка попала в больницу с ушибом. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.