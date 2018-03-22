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Автобус сбил девушку возле станции метро «Буревестник»
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Автобус сбил девушку возле станции метро «Буревестник» 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Автобус, следовавший по маршруту № 90, сбил 20-летнюю девушку возле станции метро «Буревестник» в Нижнем Новгороде в Московском районе. Инцидент произошел в 7.30 в среду, 21 марта, на Сормовском шоссе. Об этом сообщает ГИБДД по региону.
58-летний водитель за рулем ЛиАЗа наехал на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадавшая девушка попала в больницу с ушибом. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.
Напомним, автомобилистка на «Рено» столкнулась с автобусом на проспекте Ленина.
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