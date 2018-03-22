Ещё
В Волгограде в ДТП пострадали 4 человека, водитель в коме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде в ДТП пострадали 4 человека, водитель в коме 

АиФ Волгоград 54 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Водитель Toyota Corolla впал в кому после столкновения с «Ладой» в Волгограде, еще трое его пассажиров, среди которых двое — дети, пострадали.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 21 марта около 21:00 около остановки «СХИ». 32-летний водитель «Лады» ехал по проспекту Университетскому сл стороны улицы Сухова в сторону улицы Кабардинской. Напротив дома №13 по улице Песчанокопской выехал на встречную полосу и протаранил иномарку.
В результате ДТП 38-летний водитель Toyota Corolla впал в кому. Его пассажиры — 38-летняя женщина, трехлетний мальчик и девятилетняя девочка с травмами были доставлены в больницу.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волжском кроссовер врезался в маршрутку Под Волгоградом KIA вылетела на встречную обочину и перевернулась Под Волгоградом 22-летняя водитель Chery пострадала в ДТП с фурой
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»72
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом173
Россиян ждет повышение подоходного налога1601
Украина назло России уничтожила свою промышленность401
Видео
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
20:00
Суд по делу Рыбки и Лесли перенесли
Шоу-бизнес Происшествия
00:34
У преследуемого Панина больше нет сил
Шоу-бизнес
03:08
Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Новости Москвы Погода
01:28
Пилот чудом избежал катастрофы
Происшествия
00:53
Народ в ужасе от ритуала с ребенком Рапунцель
Шоу-бизнес
01:00
Поклонники возмущены отношением Бузовой к отцу
Шоу-бизнес
00:18
Девочка, угрожающая губернатору Московской области, попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение