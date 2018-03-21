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Под Волгоградом в ДТП с «КамАЗом» и «Ладой» погибло два человека
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Под Волгоградом в ДТП с «КамАЗом» и «Ладой» погибло два человека 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Два человека скончались в результате столкновения большегруза и «Лады» в Суровикинском районе Волгоградской области 20 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ария произошла около 19:40. 68-летний водитель «Лады» ехал по трассе «Волгоград — К. Шахтинский». На 118 километре он выбрал небезопасную скорость движения, вылетел на встречную полосу и протаранил «КамАЗ» с полуприцепом.
В результате аварии водитель «Лады» и его 65-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.
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