Под Волгоградом в ДТП с «КамАЗом» и «Ладой» погибло два человека

Два человека скончались в результате столкновения большегруза и «Лады» в Суровикинском районе Волгоградской области 20 марта. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ария произошла около 19:40. 68-летний водитель «Лады» ехал по трассе « Волгоград — К. Шахтинский». На 118 километре он выбрал небезопасную скорость движения, вылетел на встречную полосу и протаранил «КамАЗ» с полуприцепом. В результате аварии водитель «Лады» и его 65-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.