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Эксперты составили топ-10 городов России по продажам новых автомобилей
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Эксперты составили топ-10 городов России по продажам новых автомобилей 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты отметили, что во всех городах, которые попали в рейтинг, продажи новых авто показали рост.
Аналитики агентства «Автостат» назвали российские города, жители которых купили наибольшее число машин с января по февраль 2018 года. Отмечается, что в рейтинг не были включены Москва и Петербург, где удалось дилерам удалось продать 28 400 и 13 100 автомобилей соответственно.
Первое место в рейтинге заняла Казань, где за отчетный период продано 3 000 новых машин. На втором месте Екатеринбург с 2 840 реализованными автомобилями. На третьей строчке рейтинга оказалась Самара, там за указанный период купили 2 360 машин. Нижний Новгород с показателем в 2 280 единиц оказался на четвертом месте.
Замыкает топ-5 городов России с наибольшими автомобильными продажами Краснодар, там купили 2 100 машин. Примечательно, что это единственный город в списке, где проживает менее миллиона человек.
Далее по списку следуют Уфа (2 080 автомобилей), Челябинск (1 940 машин), Ростов-на-Дону (1 920 авто), Пермь (1 880 машин) и Воронеж (1 600 автомобилей).
Специалисты отметили, что во всех городах, которые попали в рейтинг, продажи новых авто показали рост. Наиболее ощутимым он оказался в Екатеринбурге (+41%) и Челябинске (+44%).
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