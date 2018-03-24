Эксперты составили топ-10 городов России по продажам новых автомобилей

Специалисты отметили, что во всех городах, которые попали в рейтинг, продажи новых авто показали рост.

Аналитики агентства «Автостат» назвали российские города, жители которых купили наибольшее число машин с января по февраль 2018 года. Отмечается, что в рейтинг не были включены Москва Петербург , где удалось дилерам удалось продать 28 400 и 13 100 автомобилей соответственно.

Первое место в рейтинге заняла Казань , где за отчетный период продано 3 000 новых машин. На втором месте Екатеринбург с 2 840 реализованными автомобилями. На третьей строчке рейтинга оказалась Самара , там за указанный период купили 2 360 машин. Нижний Новгород с показателем в 2 280 единиц оказался на четвертом месте.

Замыкает топ-5 городов России с наибольшими автомобильными продажами Краснодар , там купили 2 100 машин. Примечательно, что это единственный город в списке, где проживает менее миллиона человек.

Далее по списку следуют Уфа (2 080 автомобилей), Челябинск (1 940 машин), Ростов-на-Дону (1 920 авто), Пермь (1 880 машин) и Воронеж (1 600 автомобилей).

Специалисты отметили, что во всех городах, которые попали в рейтинг, продажи новых авто показали рост. Наиболее ощутимым он оказался в Екатеринбурге (+41%) и Челябинске (+44%).