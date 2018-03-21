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В больнице Кудымкара скончалась трёхлетняя девочка
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В больнице Кудымкара скончалась трёхлетняя девочка 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
19 марта в окружной больнице Кудымкара скончалась трёхлетняя пациентка. Девочка страдала неизлечимым заболеванием, которое у неё обнаружили через некоторое время после рождения. Родители неоднократно возили дочь на лечение в больницы Перми и Москвы, но болезнь продолжала прогрессировать.
В Кудымаркскую окружную больницу девочку госпитализировали незадолго до 19 марта, так как ее состояние ухудшилось. А через несколько дней нахождения в больнице, ребёнок умер.
«По факту смерти несовершеннолетней следователи начали проводить доследственную проверку», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в Кудымкарском МРСО СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, в новогоднюю ночь в этой же больнице от ОРВИ скончался годовалый малыш. По данному факту тоже ведется следствие.
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