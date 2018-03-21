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Сможет ли экс-судья после пьяного ДТП в Азвове вернуть себе мантию?
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Сможет ли экс-судья после пьяного ДТП в Азвове вернуть себе мантию? 

АиФ Ростов 3 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Вы писали про судью нашего районного суда, оскандалившегося после аварии. Он в итоге лишился судейской мантии?
Напомним, скандальное ДТП произошло в ноябре прошлого года, когда азовский экс-судья Александр Гудкин выехал на встречку и протаранил машину женщины с ребёнком.
Вместо того, чтобы оказать первую помощь пострадавшим, он пытался снять номера со своей иномарки и заменить их другими. По словам очевидцев, ко всему прочему виновник аварии был подшофе. В итоге, квалификационная коллегия судей лишила Гудкина статуса служителя Фемиды, хотя он просил отпустить его в отставку.
За свой проступок он отвечал без статуса неприкасаемого. Но на днях стало известно, что Александр Анатольевич решил вернуть мантию и оспорить решение местных коллег, обратившись в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации.
Информация об этом появилась на официальном сайте ВККС. Так называемый «день жалоб» назначен на среду, 28 марта.
Мы будем следить за развитием событий и сообщим читателям, удалось ли Гудкину добиться своего.
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