Сможет ли экс-судья после пьяного ДТП в Азвове вернуть себе мантию?

Вы писали про судью нашего районного суда, оскандалившегося после аварии. Он в итоге лишился судейской мантии?

Напомним, скандальное ДТП произошло в ноябре прошлого года, когда азовский экс-судья Александр Гудкин выехал на встречку и протаранил машину женщины с ребёнком.

Вместо того, чтобы оказать первую помощь пострадавшим, он пытался снять номера со своей иномарки и заменить их другими. По словам очевидцев, ко всему прочему виновник аварии был подшофе. В итоге, квалификационная коллегия судей лишила Гудкина статуса служителя Фемиды, хотя он просил отпустить его в отставку.

За свой проступок он отвечал без статуса неприкасаемого. Но на днях стало известно, что Александр Анатольевич решил вернуть мантию и оспорить решение местных коллег, обратившись в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации

Информация об этом появилась на официальном сайте ВККС. Так называемый «день жалоб» назначен на среду, 28 марта.

Мы будем следить за развитием событий и сообщим читателям, удалось ли Гудкину добиться своего.