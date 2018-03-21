Количество ДТП сокращается 

Фото с ресурса udmnn.ru Число дорожно-транспортных происшествий на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области сокращается четвертый год подряд, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдора.
Аварийность за прошлый год уменьшилась на 5% — с 556 до 526 случаев. Сократилось и число раненых на 8% и погибших на 25%. Такая тенденция наблюдается с 2014 года, отмечают в дорожном управлении.
«Снижение показателей аварийности стало возможным благодаря планомерной работе по разделению встречных транспортных потоков, закрытию небезопасных левых поворотов, строительству надземных и подземных пешеходных переходов», — сообщается в официальном релизе Упрдора.
Напомню, что в прошлом году дорожники установили более трех километров барьерного ограждения, возвели шесть надземных и два подземных перехода. Было отремонтировано четыре моста, более 17 километров трассы и порядка 40 километров линий электроосвещения. Работы проводились на территории Петушинского, Собинского, Камешковского, Вязниковского районов и города Владимира.