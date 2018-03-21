Количество ДТП сокращается

Фото с ресурса udmnn.ru Число дорожно-транспортных происшествий на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области сокращается четвертый год подряд, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдора.

Аварийность за прошлый год уменьшилась на 5% — с 556 до 526 случаев. Сократилось и число раненых на 8% и погибших на 25%. Такая тенденция наблюдается с 2014 года, отмечают в дорожном управлении.

«Снижение показателей аварийности стало возможным благодаря планомерной работе по разделению встречных транспортных потоков, закрытию небезопасных левых поворотов, строительству надземных и подземных пешеходных переходов», — сообщается в официальном релизе Упрдора.