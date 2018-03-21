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На юге Волгорада легковушка протаранила «Скорую помощь»
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На юге Волгорада легковушка протаранила «Скорую помощь» 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
В Красноармейском районе Волгограда водитель иномарки протаранил машину «Скорой помощи».
— Даже не знаю, по какой полосе ехал водитель на темно — синей Daewoo Nexia, — рассказывает врач — реаниматолог Михаил Николаев. — После сильного удара я вышел и увидел, что легковушка стоит поперек нашей машины. Даже по внешним признакам мы поняли, что мужчина за рулем принял «на грудь».
Дождавшись сотрудников ГАИ и оформив все документы, медики простояли на дороге около 2, 5 часов.
— Вызовов по нашему профилю в этот момент не было, — продолжает Михаил Николаев. — Поэтому ничего критического в нашей работе не произошло — на подстанции оперативно нашли другую машину. Наша «Скорая помощь» осталась на ходу. Насколько серьезно она пострадала в аварии, я не знаю. И мы, и нетрезвый водитель отделались лишь испугом и несколькими царапинами.
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