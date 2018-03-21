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Петербургская школьница сорвалась в лестничный пролет и сломала позвоночник
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Петербургская школьница сорвалась в лестничный пролет и сломала позвоночник 

360tv.ru 4 часа назад
В Санкт‐Петербурге в лестничный пролет девятиэтажного дома упала 17‐летняя местная жительница. Школьница сломала позвоночник, врачи борются за ее жизнь, сообщила «Фонтанка.ру».
В парадной жилого дома на комендантском проспекте подростка нашли около полуночи 21 марта. Девушка получила серьезные травмы, в том числе ей диагностировали перелом трех позвонков.
Сейчас пострадавшая находится в детской городской больнице № 2. Рассказать о произошедшем школьница не в состоянии. Неизвестно, с какой высоты она упала.
Предположительной причиной падения могло стать тяжелое неврологическое заболевание, которым страдает юная пациентка.
Как известно, она учится в девятом классе коррекционной школы.
Накануне в Северной столице в люк с мусором упал девятилетний ребенок. В проем его толкнули старшеклассники. Ребенок получил травму плеча и сотрясение головного мозга.
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