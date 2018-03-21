Петербургская школьница сорвалась в лестничный пролет и сломала позвоночник

В Санкт‐Петербурге в лестничный пролет девятиэтажного дома упала 17‐летняя местная жительница. Школьница сломала позвоночник, врачи борются за ее жизнь, сообщила «Фонтанка.ру»

В парадной жилого дома на комендантском проспекте подростка нашли около полуночи 21 марта. Девушка получила серьезные травмы, в том числе ей диагностировали перелом трех позвонков.

Сейчас пострадавшая находится в детской городской больнице № 2. Рассказать о произошедшем школьница не в состоянии. Неизвестно, с какой высоты она упала.

Предположительной причиной падения могло стать тяжелое неврологическое заболевание, которым страдает юная пациентка.

Как известно, она учится в девятом классе коррекционной школы.

Накануне в Северной столице в люк с мусором упал девятилетний ребенок. В проем его толкнули старшеклассники. Ребенок получил травму плеча и сотрясение головного мозга.