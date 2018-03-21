Тракторист устроил дрифт на льду озера на Урале

Житель Екатеринбурга Александр Маляр продемонстрировал мастерство экстремального вождения на льду озера. В процессе водитель залез на крышу дрифтующего трактора. Об этом сообщил сайт RT.

Видео быстро попало в Сеть. На кадрах видно, как Александр пускает трактор в занос и, пока он дрифтует на льду, водитель поднимается на крышу, а после спускается и снова садится за руль. По данным агентства Ura.ru, опыт вождения трактора у Александра составляет 10 лет. По его словам, за это время он «сроднился с машиной, чтобы быстро выполнять поставленные перед ним задачи».