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Тракторист устроил дрифт на льду озера на Урале
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Тракторист устроил дрифт на льду озера на Урале 

360tv.ru 4 часа назад
Житель Екатеринбурга Александр Маляр продемонстрировал мастерство экстремального вождения на льду озера. В процессе водитель залез на крышу дрифтующего трактора. Об этом сообщил сайт RT.
Видео быстро попало в Сеть. На кадрах видно, как Александр пускает трактор в занос и, пока он дрифтует на льду, водитель поднимается на крышу, а после спускается и снова садится за руль. По данным агентства Ura.ru, опыт вождения трактора у Александра составляет 10 лет. По его словам, за это время он «сроднился с машиной, чтобы быстро выполнять поставленные перед ним задачи».
В Волгоградской области местный житель снял на видео коммунальщиков, посыпающих дорогу песком из грузового прицепа, который тянул трактор.
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