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В России могут увеличить разрешенную скорость на дорогах
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В России могут увеличить разрешенную скорость на дорогах 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Госдуме озвучена инициатива серьезно увеличить разрешенную скорость на загородных дорогах. Дорожники инициативу уже поддержали.
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