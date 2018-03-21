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В Красноборском районе пенсионерка погибла под колесами грузовика
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В Красноборском районе пенсионерка погибла под колесами грузовика 

29.ru 3 часа назад
Фото: 29.ru
На 79-летнюю женщину во дворе на улице Первомайской в деревне Дябрино Красноборского района наехал грузовик. Пенсионерка скончалась на месте. ДТП произошло накануне, обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает пресс-службы УМВД России по Архангельской области.
— По предварительным данным, мужчина за рулем грузовика при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пенсионерку, — пояснил руководитель пресс-службы регионального УМВД Иван Распутин.
В обстоятельствах разбираются сотрудники ГИБДД и следователи.
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