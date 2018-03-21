В Красноборском районе пенсионерка погибла под колесами грузовика

На 79-летнюю женщину во дворе на улице Первомайской в деревне Дябрино Красноборского района наехал грузовик. Пенсионерка скончалась на месте. ДТП произошло накануне, обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает пресс-службы УМВД России по Архангельской области

— По предварительным данным, мужчина за рулем грузовика при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пенсионерку, — пояснил руководитель пресс-службы регионального УМВД Иван Распутин.