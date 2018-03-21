Жители домов на Карла Маркса — Ташкентской остались без холодной воды

Специалисты устраняют последствия коммунальной аварии на пересечении проспекта Карла Маркса и Ташкентской. Здесь 11 домов лишились воды из-за прорыва на водопроводе. Об этом 63.ru сообщили в «Самарских коммунальных системах».

Из-за трещины на водопроводе диаметром 400 мм оказались затоплены трамвайные пути.

— С 15:00 без холодного водоснабжения остались дома № 453–463 на нечетной стороне Карла Маркса. Воду также отключили в многоэтажках на улице Ташкентской — № 77, 79, 83, 85, 86 и 88, — рассказали в «СКС».

Точные сроки устранения коммунальной аварии пока не сообщаются.