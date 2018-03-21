В Кирово-Чепецком районе на трассе сбили 60-летнего пешехода

ДТП произошло в 19:10 на 3-ем км автодороги Киров — Кирово-Чепецк Зуевка — Фаленки — Демаки. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Травмы получил 60-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что водитель на момент аварии был трезв.

Фото — devyatka.ru