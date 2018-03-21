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В Кирово-Чепецком районе на трассе сбили 60-летнего пешехода
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В Кирово-Чепецком районе на трассе сбили 60-летнего пешехода 

Vyatka-grad.ru 4 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Под колесами иномарки оказался пенсионер. Подробности аварии сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.
ДТП произошло в 19:10 на 3-ем км автодороги Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки — Демаки. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Травмы получил 60-летний мужчина. Его доставили в больницу.
Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что водитель на момент аварии был трезв.
Фото — devyatka.ru
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