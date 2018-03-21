«Девушка была еще жива, а люди на ее фоне делали селфи»: очевидец — о смертельной аварии под Таганрогом

Страшная авария произошла накануне на трассе Таганрог — Ростов. В Неклиновском районе лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и Jeep Cherokee. В результате страшного удара погибла водитель «корейца», 32-летняя таганроженка Светлана А.

Водитель рейсового автобуса Таганрог — Ростов Геннадий, оказавшийся на месте ДТП, утверждает, что если бы Светлане оказали помощь раньше, ее можно было бы спасти. Как утверждает мужчина, очевидцы аварии вместо того, чтобы вытащить еще живую девушку из разбитого автомобиля, делали селфи на ее фоне.

— Я совершал очередной рейс в Таганрог. Проезжая мимо места аварии, мы увидели, что в красной иномарке сидит девушка, она была еще жива, дергалась. А вокруг стояли люди и лишь смотрели на нее. Кто-то даже фотографировался на ее фоне, снимал на камеру, — рассказывает Геннадий. — Мои пассажиры закричали: «Давайте поможем!».

По предварительным данным, причиной ДТП стала скользкая дорога

Геннадий остановил автобус и, выскочив из автобуса, бросился спасать девушку.

— Я закричал людям, стоявшим рядом: «Что вы стоите, надо спасать ее!». Лишь после этого остальные начали действовать. Людям словно толчок какой-то нужен был, — удивляется водитель автобуса.

Кто-то принес монтировку, с ее помощью отогнули двери и вытащили девушку из машины. Геннадий взял дубленку Светланы, постелил на землю, и на нее положили раненую, накрыв сверху одеялом.

— Я дольше не мог оставаться, пришлось продолжать рейс. Отъезжая от места аварии, я увидел приближающуюся скорую. Надеялся, что девушка выжила. Но сегодня утром в новостях прочитал, что она умерла. Уверен, что если бы к ней на помощь пришли хотя бы на 10 минут пораньше, девушку можно было бы спасти. Мне очень жаль, что люди в наше время ценят селфи больше, чем жизнь человека, — возмущается Геннадий.

У Светланы осталась 5-летняя дочь. Редакция портала 161.ru приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.