Инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей Красноярска за грязные номера 

Дорожные полицейские напоминают, что нужно постоянно контролировать внешнее состояние автомобиля, и при необходимости очищать.
Так, из-за грязных фар и стёкол, которые портят видимость, совершается множество ДТП. Некоторые водители специально оставляют номера машины грязными, чтобы избежать наказание за нарушение ПДД.
Поэтому, с наступлением весеннего сезона, инспекторы ГИБДД будут обращать особое внимание на чистоту регистрационных знаков. За несоблюдение требований полагается штраф — 500 рублей.