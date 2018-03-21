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Инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей Красноярска за грязные номера
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Инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей Красноярска за грязные номера 

АиФ Красноярск 49 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Дорожные полицейские напоминают, что нужно постоянно контролировать внешнее состояние автомобиля, и при необходимости очищать.
Так, из-за грязных фар и стёкол, которые портят видимость, совершается множество ДТП. Некоторые водители специально оставляют номера машины грязными, чтобы избежать наказание за нарушение ПДД.
Поэтому, с наступлением весеннего сезона, инспекторы ГИБДД будут обращать особое внимание на чистоту регистрационных знаков. За несоблюдение требований полагается штраф — 500 рублей.
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