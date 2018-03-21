Инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей Красноярска за грязные номера

Дорожные полицейские напоминают, что нужно постоянно контролировать внешнее состояние автомобиля, и при необходимости очищать.

Так, из-за грязных фар и стёкол, которые портят видимость, совершается множество ДТП. Некоторые водители специально оставляют номера машины грязными, чтобы избежать наказание за нарушение ПДД.