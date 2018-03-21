Заскользивший длинномер заблокировал дорогу в Советском районе Волгограда 

Забуксовавший и скатившийся с подъема длинномер перекрыл дорогу на улице Автомобилистов в Советском районе Волгограда.
— Водитель длинномера пытался проехать по заледеневшему подъему, — уточнил волгоградец Михаил Шаталов. — Заскользившая на льду машина покатилась вниз и врезалась в ЗИЛ, который решил проскочить мимо нее.
По словам очевидцев, утренняя авария обошлась без жертв. Авария полностью парализовала движение по дороге. Объехать столкнувшиеся машины можно лишь через заправку.
С самого утра водители жалуются на ледяные дороги, провоцирующие серьезные аварии. По словам горожан, на трассах Волгоградской области уже произошло несколько страшных ДТП.