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Группа «ГАЗ» запустит в серийное производство новые модели автобусов к ЧМ-2018
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Группа «ГАЗ» запустит в серийное производство новые модели автобусов к ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Группа «ГАЗ» планирует в 2018 г. вывести на рынок новые модели автобусов, включая туристический «Круиз», созданный к чемпионату мира по футболу, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«В текущем году планируется вывод на рынок новых моделей автобусов ГАЗ: электробуса и туристического автобуса «Круиз», созданного к чемпионату мира по футболу. Помимо этого в серийное производство будет запущено пять новых модификаций существующих моделей, в том числе автобусы «Вектор NEXT» в модификациях «междугородный», «Вектор NEXT» CNG и другие», — уточнили в пресс-службе компании.
В 2017 г. Группа «ГАЗ» представила электробус, который прошел успешные полугодовые испытания на одном из маршрутов в столице, а также туристический автобус «Круиз», разработанный специально для ЧМ-2018 по футболу. Этот автобус оснащен интеллектуальной системой помощи водителю ADAS.
Как подчеркивается в сообщении, группа «ГАЗ» первой из российских производителей внедрила систему ADAS, которая позволяет контролировать движение в пределах полосы по разметке, автобус экстренно тормозит при опасном сближении с препятствием и поддерживает заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля, в том числе в условиях ограниченной видимости.
В пресс-службе добавили, что в 2018 г. группа «ГАЗ» представила электробус нового поколения с ультрабыстрой зарядкой. Он разработан с учетом технических требований Москвы по автономности хода и энергобалансу, а также общих требований столицы к системе общественного транспорта.
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