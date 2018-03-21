Уфимский подросток, погибший в ДТП, учился в школе через дорогу

Накануне вечером, около 17:30, на улице Сипайловская, напротив гипермаркета «Лента» , микроавтобус сбил школьника. Мальчик с компанией друзей перебегал дорогу. Сбитый подросток оказался учеником школы №29, которая расположена напротив, буквально в пятиста метрах от места аварии.

Знакомые мальчика рассказали, что семиклассник Арнольд вышел из школы и пошел гулять с тремя своими друзьями. Мальчики хотели быстро перейти дорогу у гипермаркета, но в этом месте нет никакого перехода — ни надземного, ни обычной «зебры». Школьники ринулись прямо под колеса машин. Движение в тот момент было интенсивным — машины неслись на большой скорости. Трое друзей 13-летнего Арнольда успели перебежать улицу Сипайловскую, а погибший замешкался и угодил под колеса маршрутки №110.

На помощь мальчику тут же бросились водители, вызвали скорую. Вот только медики ничем помочь не смогли. Они проводили реанимацию, откачивали ребенка, но он умер прямо на улице. На другой стороне дороги все это время стояли его шокированные друзья.

— Их потом отвезли домой. Они никакие, в шоковом состоянии, — рассказали друзья Арнольда.

В школе №29 комментировать инцидент отказались, но сказали:

— В ближайшее время пройдут несколько занятий по правилам дорожного движения.