Ещё
Несколько трупов собак лежат на обочине в Выборге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несколько трупов собак лежат на обочине в Выборге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Трупы собак лежат на обочине дороги, ведущей в Калининский микрорайон в Выборге. Еще три пса охраняют погибших животных. Об этом сообщает очевидец в соцсети «Вконтакте»
Пользователь под ником Эльвира Юзюк пишет, что двоих животных сбила машина. Известно, что хозяин одной из погибших собак нашелся: он всю ночь искал пропавшего питомца.
"Выборг! Sos! По дороге в Калинино случилась беда. На дороге две сбитые собаки, три живые лежат рядом и плачут. Они замёрзли, но не уходят. Куда обратиться? Помогите!", — пишет на своей странице Эльвира Юзюк.
Ivyborg.ru: последние новости
Восточная часть КАД встала в девятикилометровой пробке В редакцию ivbg.ru приехал грузовик В Кировском районе Ленобласти "Ласточка" сбила насмерть двух женщин
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию227
Как Путин поступит с Собчак после выборов524
Назван главный итог звонка Трампа Путину220
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье36
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге2
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
18:50
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию
Статьи В мире
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение