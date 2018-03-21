Несколько трупов собак лежат на обочине в Выборге

Трупы собак лежат на обочине дороги, ведущей в Калининский микрорайон в Выборге . Еще три пса охраняют погибших животных. Об этом сообщает очевидец в соцсети «Вконтакте»

Пользователь под ником Эльвира Юзюк пишет, что двоих животных сбила машина. Известно, что хозяин одной из погибших собак нашелся: он всю ночь искал пропавшего питомца.

"Выборг! Sos! По дороге в Калинино случилась беда. На дороге две сбитые собаки, три живые лежат рядом и плачут. Они замёрзли, но не уходят. Куда обратиться? Помогите!", — пишет на своей странице Эльвира Юзюк.