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У Калужской области появится интерактивная карта аварийных дорог
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У Калужской области появится интерактивная карта аварийных дорог 

Калуга 24 3 часа назад
Фото: Калуга 24
В Калужской области будет создана интерактивная карта аварийных автодорог. Создать такую карту на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при областном правительстве предложил заместитель губернатора Руслан Смоленский. «Давайте возьмем карту дорог Калужской области и нанесем на нее данные по количеству погибших и раненых на конкретных участках за последние пять лет. Это сразу даст и нам, и СМИ, и общественности наглядную характеристику того, что происходит на дорогах нашего региона», — предложил он. По словам начальника УГИБДД по Калужской области Алексея Холопова, в 2017 году на калужских дорогах в ДТП погибли 173 человека, более двух тысяч получили ранения. По сравнению с 2016 годом количество аварий снизилось на 13,8%, получивших ранения — на 15%, погибших — на 16%. При этом в прошлом году отмечался рост ДТП с участием детей и подростков. Всего было зарегистрировано 203 такие аварии. Шесть детей погибли, 228 получили ранения. Основным центром детского травматизма была Калуга, в которой количество аварий с участием детей выросло на 34,4%. По сообщению пресс-службы областного правительства, в Калуге, Обнинске, Боровском, Жуковском, Козельском, Малоярославецком и Людиновском районах отмечен рост ДТП с участием пешеходов. По данным ГИБДД, причиной каждого второй аварии с пешеходами стало состояние улично-дорожной сети — отсутствие горизонтальной разметки, тротуаров и пешеходных дорожек, неправильное применение дорожных знаков, отсутствие освещения.
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