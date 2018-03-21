Что делать в экстремальной ситуации на жд путях, рассказали ученикам 12 автошкол Вологодчины 

Уроки по профилактике аварий на железнодорожных переездах проходят в автошколах Вологодской области. Начинающим автомобилистам рассказывают правила проезда и опасность их нарушения.
Уроки ведут работники Вологодского региона СЖД. Занятия прошли уже в 12 спецшколах Вологды, Череповца, Грязовца, Харовска, Шарьи и Буя. Причем молодые водители узнают не только о штрафах, следующих за неправильным проездом путей, но и о том, как надо вести себя в экстремальной ситуации.
Например, если плиты барьерного заграждения поднялись тогда, когда автомобиль оказался уже на переезде. Как отмечают железнодорожники, в этом случае нужно продолжать движение. Наезд на плиту заставит ее опуститься, после чего машина спокойно по ней проедет в безопасное место.
Проводят железнодорожники и обучение на месте. В ходе совместных с сотрудниками ГИБДД рейдов они раздают автомобилистам памятки и проверяют их знание правил проезда железнодорожных переездов.
Добавим, что с начала года на территории Вологодского региона дежурными по переезду было зафиксировано 44 замечания к водителям, нарушающим правила проезда железнодорожных переездов. В прошлом году таких замечаний было 363. В 2017 году на железнодорожных переездах Вологодского региона СЖД произошло два ДТП — в Вологде и под Череповцом на перегоне Шеломово — Хемалда. В этом году такая авария уже произошла — на станции Гостовская в Костромской области.