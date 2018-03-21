Ещё
Что делать в экстремальной ситуации на жд путях, рассказали ученикам 12 автошкол Вологодчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что делать в экстремальной ситуации на жд путях, рассказали ученикам 12 автошкол Вологодчины 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Уроки по профилактике аварий на железнодорожных переездах проходят в автошколах Вологодской области. Начинающим автомобилистам рассказывают правила проезда и опасность их нарушения.
Уроки ведут работники Вологодского региона СЖД. Занятия прошли уже в 12 спецшколах Вологды, Череповца, Грязовца, Харовска, Шарьи и Буя. Причем молодые водители узнают не только о штрафах, следующих за неправильным проездом путей, но и о том, как надо вести себя в экстремальной ситуации.
Например, если плиты барьерного заграждения поднялись тогда, когда автомобиль оказался уже на переезде. Как отмечают железнодорожники, в этом случае нужно продолжать движение. Наезд на плиту заставит ее опуститься, после чего машина спокойно по ней проедет в безопасное место.
Проводят железнодорожники и обучение на месте. В ходе совместных с сотрудниками ГИБДД рейдов они раздают автомобилистам памятки и проверяют их знание правил проезда железнодорожных переездов.
Добавим, что с начала года на территории Вологодского региона дежурными по переезду было зафиксировано 44 замечания к водителям, нарушающим правила проезда железнодорожных переездов. В прошлом году таких замечаний было 363. В 2017 году на железнодорожных переездах Вологодского региона СЖД произошло два ДТП — в Вологде и под Череповцом на перегоне Шеломово — Хемалда. В этом году такая авария уже произошла — на станции Гостовская в Костромской области.
Вологда.рф: последние новости
Человек погиб в аварии на трассе под Соколом Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в тройном ДТП в Бабаевском районе В аварии под Соколом пострадали сегодня утром три человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию227
Как Путин поступит с Собчак после выборов527
Назван главный итог звонка Трампа Путину221
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье36
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
18:50
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию
Статьи В мире
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение