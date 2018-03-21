УАЗ намерен к 2021 году выпустить гибридный автомобиль

"Мы однозначно будем двигаться в сторону гибридных автомобилей… План — 2021 год, скорее всего, это будет предсерия", — сказал Травкин в интервью газете «Ведомости»

"Кроме того, мы движемся в направлении использования газа. Начали продавать машины с уже сертифицированным оборудованием на пропан-бутане. Рост продаж с ГБО показывает, что мы идем в правильном направлении. Также мы разрабатываем машины на сжатом газе", — добавил он.