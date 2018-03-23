Житель Самары едва не лишился Ford из-за долга в 190 тысяч рублей

Житель Самары К. взял в долг у своего знакомого Т. 190 тысяч рублей, вернуть свои деньги кредитор решил через суд, сообщает Пресс-служба УФССП России по Самарской области

После получения решения суда в отделе судебных приставов Октябрьского района Самары было возбуждено исполнительное производство о взыскании с К. долга, о чем ему было направлено уведомление. Одновременно с этим приставы начали проверку имущественного положения должника, в ходе которой было установлено, что официально неработающий К. владеет легковым автомобилем Ford.

Однако судебным приставам не удавалось застать должника дома и обнаружить его машину, а неоднократные требования о явке на прием К. игнорировал.

Помог в поисках автомобиля взыскатель, увидевший при выходе из магазина, стоящий на парковке Ford должника и сообщивший об этом по телефону судебным приставам. Работники УФССП России по Самарской области выехали на место, где совершили акт описи и ареста машины, после чего Ford был передан на ответственное хранение взыскателю.