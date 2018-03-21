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В Новоалександровске лихач повис на электроопоре
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В Новоалександровске лихач повис на электроопоре 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Автомобилист из Новоалександровска не справился с управлением из-за превышения скорости и повис на опоре электроосвещения, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Вечером 20 марта водитель «ВАЗ — 21102» превцысил скорость и не справился с управленнием своей машины. Автомобиль съехал на обочину, затем наехал на канализационный люк и электроопору.
Машина повисла на столбе, поэтому спасателям пришлось извлекать из нее водителя. 48-летний местный житель получил травму головы и открытый прелом ноги.
В больнице у пострадавшего взяли кровь, чтобы установить был ли пьян водитель во время ДТП.
Сейчас по делу проводится проверка.
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