В Новоалександровске лихач повис на электроопоре

Автомобилист из Новоалександровска не справился с управлением из-за превышения скорости и повис на опоре электроосвещения, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Вечером 20 марта водитель «ВАЗ — 21102» превцысил скорость и не справился с управленнием своей машины. Автомобиль съехал на обочину, затем наехал на канализационный люк и электроопору.

Машина повисла на столбе, поэтому спасателям пришлось извлекать из нее водителя. 48-летний местный житель получил травму головы и открытый прелом ноги.

В больнице у пострадавшего взяли кровь, чтобы установить был ли пьян водитель во время ДТП.

Сейчас по делу проводится проверка.