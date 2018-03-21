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В Краснодаре девушка на BMW попала в ДТП спустя неделю после получения прав
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В Краснодаре девушка на BMW попала в ДТП спустя неделю после получения прав 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Авария с участием седана BMW 740 произошла в ночь с 20 на 21 марта в Краснодаре. По информации УГИБДД по городу Краснодару, 18-летняя девушка за рулем иномарки, двигаясь по улице Северной в сторону улицы Кутузова, в районе дома номер 411/1 наехала на бордюр. После чего автомобиль потерял управление и врезался в дерево. В результате ДТП травмы получила водитель BMW и ее несовершеннолетняя пассажирка. В момент аварии девушка, находившаяся на пассажирском кресле, не была пристегнута ремнем безопасности, что привело к серьезным травмам. В Детской краевой клинической больнице у несовершеннолетней были диагностированы тупая травма живота, ушиб печени, сочетанная травма, а также закрытый перелом левого предплечья. В Госавтоинспекции пояснили, что 18-летняя девушка, управлявшая автомобилем, получила права всего за восемь дней до ДТП. Иномарка была поставлена на учет в ГИБДД накануне аварии.
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