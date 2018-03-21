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В Новосибирске вызволили из гаража запертого изнутри мужчину
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В Новосибирске вызволили из гаража запертого изнутри мужчину 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске мужчина закрылся в своем собственном гараже и потерял сознание. На помощь ему бросились спасатели Масс. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.
На Расточке в Кировском районе Новосибирска мужчина закрылся в своем гараже, и когда к нему на выручку приехали спасатели, он уже находился без сознания.
Инцидент произошел вчера, во вторник, 20 марта поздно вечером, в 22:32. Женщина, проживающая в Кировском районе, просила открыть дверь гаража на улице Ольховской, там находился её муж.
Утром 20 марта мужчина отправился на работу, но до работы, как оказалось, он не дошел. Женщина решила пойти в гараж, где ее супруг всегда оставляет свою машину. В замочную скважину женщине удалось разглядеть, что автомобиль стоит на месте. Затем она поняла, что дверь заперта изнутри.
Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и открыли дверь с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. В автомобиле, стоявшем в гараже, сидел мужчина, он был без сознания.
Машина не была заведена, алкоголь пострадавший не употреблял. Теперь медики разбираются, с чем связано состояние сибиряка. Его достали из гаража и передали медицинскому персоналу скорой помощи.
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