Lexus и КАМАЗ столкнулись лоб в лоб на трассе Сургут — Салехард

На трассе Сургут Салехард во вторник, 20 марта, столкнулись Lexus и КАМАЗ. Серьезные травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает региональная Госавтоинспекция

ДТП произошло в четвертом часу дня на 697-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость для движения, не учел дорожные и погодные условия, в результате машину выбросило на встречную полосу, где ехал грузовик.