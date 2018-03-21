На трассе Сургут — Салехард во вторник, 20 марта, столкнулись Lexus и КАМАЗ. Серьезные травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло в четвертом часу дня на 697-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость для движения, не учел дорожные и погодные условия, в результате машину выбросило на встречную полосу, где ехал грузовик.
С начала 2018 года на дорогах ЯНАО в 1598 зарегистрированных ДТП погибли 9 человек и 116 травмированы, в их числе 16 детей.