ЧМ-2018: Готовьтесь заплатить в Москве за такси 50 тысяч

Еще в декабре ФАС возмутилась наличием у столичных аэропортов официальных партнерств с определенными сервисами такси и пригрозила «жесточайшими штрафами».

Московский департамент транспорта также предлагал выработать единые условия работы такси в аэропортах: допустить к «первой линии» все легальные компании, а также ввести прозрачные тарифы. В мэрии поясняли, что сейчас компании такси в аэропортах поставлены в неравные условия, а пассажиры вынуждены платить больше перевозчику, которого назначил аэропорт.

Чиновники настаивали, что прийти к единым правилам нужно в ближайшее время — в связи с прибытием иностранных болельщиков и журналистов на чемпионат мира по футболу.

Тем не менее, по словам руководителя ФАС, аэропорты так и не отреагировали, а ситуация не поменялась. Хотя, как было заявлено, спецслужбы также «дали добро» регулятору на такую работу.

— ФАС уже 10 лет возмущается, что на первой линии аэропортов работают только определенные компании, — рассказывает Олег Амосов , председатель общественного движения таксистов «Форум такси». — Они обычно выписывают аэропорту штраф в 2-4 млн рублей, аэропорт платит — все равно те деньги, которые такси вносят за то, что там находятся, перекрывают эти расходы. «Домодедово» в свое время работал с «Формулой такси» и «Городским такси», а сейчас запустил «Gett», а в Шереметьево «Яндекс» поставил свои стоянки, у них весь аэропорт обклеен их рекламой.

«СП»: — Значит, ФАС права — пора навести порядок?

— Все не так просто. ФСБ считает, что на первую линию нельзя запускать более 8-10 машин, иначе невозможно обеспечить антитеррористическую безопасность аэропорта. Мы помним теракт в «Домодедово» и понимаем, что должны быть повышенные меры безопасности. Вспомните и последний теракт в Питере , эти люди работали водителями такси.

Вообще, 60% водителей сейчас — выходцы из средней Азии. Поэтому те машины, которые пускают на первую линию, должны пройти строгий отбор. Как и водители — чтобы это не был человек, который только вчера устроился, с водительским удостоверением из Азии. А если вместо одной компании будет 10 — контроля станет меньше. И аэропорты готовы были платить штрафы, лишь бы все оставалось на своих местах.

«СП»: — ФАС говорит, что из-за монополии в аэропортах держатся высокие цены.

— Высоких цен нет. Я сам заказывал такси, и из «Шереметьево» в центр доехал за 900 рублей. И машина очень быстро подошла. И, кстати, я ходил по стоянке — разговаривал с водителями, которые там работают. Среди них была пара таджиков, они прекрасно разговаривали по-русски. Значит, есть требования, которые соблюдаются.

«СП»: — Тем не менее — вспомните прошлогоднюю историю, когда чилийского журналиста, который прилетел на Кубок Конфедераций, довезли из «Домодедова» в центр за 50 тысяч рублей.

— Так ведь в любом аэропорту мира, вы выходите и вас хватают непонятные люди: поехали! То ли это бомбилы, то ли индивидуальные предприниматели. С ними бороться сложно. Более того, индивидуальный предприниматель имеет право выставить за свою работу любую цену — даже 50 тысяч. Это не запрещено законом. Конечно, в первую очередь надо разбираться с этими людьми, если уж наводить порядок.

ФАС с требованием пустить в аэропорты все официальные такси, наоборот, создаст неразбериху — и с тарифами в том числе. Кроме того, чиновники, которые говорят, что надо сделать «как в Европе», забывают, что там все лицензируется: известные машины, известные водители. А у нас только машина получает разрешение, а водитель может меняться хоть по 3 раза в день. И кто окажется за рулем — неизвестно.

«СП»: — В аэропорты стараются допускать только проверенных водителей. А тех водителей, которые ездят по городу — вообще кто-нибудь проверяет?

— Мы этого добиваемся. Как раз на днях пройдет всероссийский сбор комитетов такси, и мы будем говорить жесткие вещи, поднимать вопросы противодействия агрегаторам. Ведь тот же «Яндекс» не работает напрямую с водителями, а подключает партнеров. Те нередко приглашают, скажем так, не самых профессиональных водителей, обычно выходцев из Азии. Как и «Uber» , «Gett». Кто-то это должен контролировать.

Недавно была история: на улице Фридриха Энгельса водитель-узбек сбил насмерть девушку на пешеходном переходе, бросил машину, раскрашенную в цвета «Яндекса», и убежал. Его поймали через три месяца в Тульской области . А у сотрудников ГИБДД даже нет механизма проверки водительского удостоверения этих людей, потому что оно выдано в другом государстве.

У нас по дорогам ездит неизвестно кто. Поэтому количество ДТП в Москве за прошлый год выросло на 30%.

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