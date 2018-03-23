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Ремонт Ворошиловского моста в Ростове завершат к 1 апреля
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Ремонт Ворошиловского моста в Ростове завершат к 1 апреля 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове завершают реконструкцию Ворошиловского моста и благоустройство его территории. Скоро здесь заработают лифты-подъемники для пешеходов, их будет по два с каждой стороны моста. Планируемый срок завершения ремонта — 1 апреля. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.
— Протяженность моста — 1,9 километра, он состоит из шести полос, ширина каждой из которых — 3,5 метра. Общая стоимость работ — 6,3 миллиарда рублей, из них на строительно-монтажные работы потратили 5,9 миллиарда рублей, — сообщает пресс-служба городской администрации.
Реконструкция Ворошиловского моста началась четыре года назад. Все шесть полос для движения автомобилей открыли в сентябре.
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